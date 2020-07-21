Владелец «Лидса»: «Пытались приобрести Ибрагимовича, но сделка не состоялась»

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани рассказал о том, что клуб пытался приобрести Златана Ибрагимовича. Он также добавил, что сделка сорвалась.

— Приобрести Ибрагимовича — сложная задача. Мы пытались подписать с ним контракт в январе, но он выбрал «Милан» и сделка не состоялась. Сейчас, думаю, уже слишком поздно, интенсивность английского футбола изменилась.

Что касается Кавани, он мог бы внести весомый вклад и быстро адаптироваться в «Лидсе», но мы с тренером никогда не обсуждали Кавани. Тем не менее мы думаем о нем. Посмотрим.Он свободный агент, а потому всё ещё доступен, — приводит слова Радриццани Sky Sport Italia.

Напомним, «Лидс» стал победителем Чемпионшипа за два тура до конца соревнований. Клуб гарантировал себе чемпионский титул после того, как «Брентфорд» в матче 45-го тура уступил «Сток Сити» (0:1).