Владелец «Лидса» может приобрести «Валенсию»
Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассматривает возможность приобретения испанской «Валенсии», сообщает The Times.
Компания Радриццани следит за развитием событий в «Валенсии», дав понять, что ищет варианты покупки одного из ведущих клубов Испании.
Нынешний владелец «Валенсии» сингапурский бизнесмен Питер Лим в настоящее время испытывает давление со стороны фанатов клуба, которые протестуют против его руководства и продажи летом ряда ключевых игроков команды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.