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Владелец «Лидса» может приобрести «Валенсию»

15:24
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Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассматривает возможность приобретения испанской «Валенсии», сообщает The Times.

Компания Радриццани следит за развитием событий в «Валенсии», дав понять, что ищет варианты покупки одного из ведущих клубов Испании.

Нынешний владелец «Валенсии» сингапурский бизнесмен Питер Лим в настоящее время испытывает давление со стороны фанатов клуба, которые протестуют против его руководства и продажи летом ряда ключевых игроков команды.

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