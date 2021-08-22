Владелец «Лестера» арендовал казино для игроков после завоевания Суперкубка Англии
Владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха арендовал казино после победы команды над «Манчестер Сити» (1:0) в матче за Суперкубок Англии, пишет The Sun.
Руководитель команды сделал это, чтобы игроки смогли отметить завоевание трофея. Источник пишет, что нападающий Джейми Варди выиграл около 35 тысяч евро.
Шриваддханапрабха заплатил за это мероприятие около 233 тысячи евро. «Лестер» выиграл Суперкубок Англии во второй раз в истории, обыграв «Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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