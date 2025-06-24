Владелец «Кардиффа» отклонил первое предложение о покупке клуба со стороны Бэйла

Владелец «Кардиффа» Винсент Тан отклонил первоначальное предложение о покупке клуба со стороны группы, в которую входит экс-футболист Гарет Бэйл, сообщает Sky Sports.

«Мы пытаемся наладить взаимодействие с «Кардиффом», и в будущем появится больше новостей по этому поводу, но, надеюсь, мы сможем что-то сделать. Мы заинтересованы в приобретении «Кардиффа». Это мой родной клуб, здесь я вырос, и мой дядя когда-то играл за него. Быть частью группы собственников было бы мечтой, ставшей явью.

Я знаю, какие замечательные болельщики из Уэльса и «Кардиффа». Было бы здорово попробовать сделать что-нибудь вместе», — цитирует Бэйла Sky Sports.

По итогам сезона-2024/25 «Кардифф» занял последнее место в чемпионшипе и вылетел в лигу 1. Бэйл является уроженцем Кардиффа.