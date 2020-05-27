Владелец «Хаддерсфилда» считает, что половина английских клубов может прекратить существование

Владелец «Хаддерсфилда» Фил Ходжкинсон высказал мнение, что 50-60 процентов английских клубов могут прекратить существование из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«Если мы не придем к соглашению, то футбольной пирамиды больше не будет, — цитирует Ходжкинсона ВВС. — Проблема не в том, завершим мы сезон или нет, а в том, что будет после этого. Я знаю, что есть клубы, которые держатся на плаву только потому, что задерживают зарплаты и выплаты своим кредиторам. Но когда-то им придется платить. Есть абсолютно реальная и угрожающая вероятность того, что если не будет достигнута договоренность, которая позволит клубам платить по счетам и восстановить доходы, 50 или 60 процентов клубов прекратят существование. Я говорю о многих клубах».

Сезон в Англии прерван из-за пандемии. Дата его возобновления пока не объявлена.