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Владелец «Челси» Абрамович прокомментировал увольнение Лэмпарда

15:16
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Владелец «Челси» Роман Абрамович выразил благодарность Фрэнку Лэмпарду, который сегодня покинул пост главного тренера клуба.

«Это решение далось тяжело. У нас отличные отношения с Фрэнком, я его очень уважаю. Это личность, обладающая непревзойденным отношением к делу, но в сложившихся обстоятельствах мы приняли решение сменить тренера», — цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что место Лэмпарда займет бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

В нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед» на 11 очков.

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