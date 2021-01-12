Владелец «Челси» Абрамович может вернуть Гранта в тренерский штаб команды

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант может вернуться в клуб, информирует Teamtalk. По мнению владельца «синих» Романа Абрамовича, опыт и знания 65-летнего израильского специалиста помогут нынешнему главного тренеру команды Фрэнку Лэмпарду.

Грант в настоящее время работает спортивным директором индийского клуба «Норт-Ист Юнайтед». С 2007 по 2011 год он возглавлял три английских клуба — «Челси», «Портсмут и «Вест Хэм».

С «Челси» в сезоне-2007/08 он стал вице-чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что этот финал прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Победителем стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший «Челси» в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5 (игровое время матча завершилось со счетом 1:1).