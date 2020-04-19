Владелец «Брайтона»: «Сложно убрать кого-то из АПЛ, если сезон не будет доигран»

Владелец «Брайтона» Тони Блум поделился мнением о том, стоит ли понижать клубы из АПЛ, если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

— Будет очень сложно убрать кого-то из премьер-лиги, если сезон не будет доигран, — приводит слова Блума BBC. — Не очень честно лишать кого-то места в АПЛ, если не были сыграны все 38 туров. Я не понимаю, какой процент нужен, чтобы в итоге голосование по данному вопросу было легитимным.

Не думаю, что клубы летом будут такие же активные на трансферном рынке, как в предыдущие сезоны. Суммы сделок будут значительно меньше. Фактическая ценность игроков во всех командах снизилась. Нет сомнений, что если вы собираетесь продать игрока и ожидаете получить 17 млн евро, вы получите меньше.