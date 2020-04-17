Владелец «Брайтона» предложил ввести потолок зарплат во всех чемпионатах

Владелец «Брайтона» Тони Блум призвал ввести потолок зарплат в мировом футболе в связи с экономическим кризисом на фоне приостановки сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.

— Если это сработает, то потолок надо вводить во всем мире, — приводит The Telegraph слова Блума. — В Европе — обязательно, хотя сделать это будет очень трудно. Тем не менее, если лиги придут к определенному соглашению и при этом, я уверен, возникнут юридические вопросы, то что-то в регламентах надо будет поменять. В ином случае, зарплаты игроков продолжат расти дальше и станут неподъемными для клубов.

Сезон-2019/20 практически во всех странах мира приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 183 581 человек. Зафиксировано 146 855 летальных исходов от инфекции, вылечились 552 735 человек.