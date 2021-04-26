Владелец «Арсенала» не планирует продавать клуб
22:40
Американский бизнесмен Стэн Кронке не планирует продавать лондонский «Арсенал», сообщает Sky Sports.
73-летний миллиардер хочет усилить взаимодействие с болельщиками клуба ради развития проекта. Причиной для недовольства владельцем со стороны фанатов стало участие «Арсенала» в создании европейской Суперлиги.
Ранее сообщалось, что предложение о покупке «канониров» готовит основатель Spotify Даниэль Эк.
В текущем сезоне АПЛ после 33 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 46 набранных очков.
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