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Сегодня, 01:30

Владельцы «ПСЖ» рассматривают возможность покупки «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джордан Хендерсон (в центре) и Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит «ПСЖ», рассматривает возможность покупки «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед», сообщает Bloomberg.

QSI хочет либо приобрести полный пакет, либо долю акций одного из этих клубов. Компания рассчитывает вложить средства в один из английских клубов и в данный момент оценивает варианты.

8 января сообщалось, что QSI провела переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви. Компания приняла решение инвестировать в один из клубов АПЛ после того, как в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В QSI считают, что потенциальная сделка поможет улучшить имидж Катара в мировом спорте.

Согласно правилам УЕФА, два клуба с одинаковым владельцем не могут выступать в одном и том же европейском турнире, однако регламент не запрещает это в случае, если бизнесмен или компания обладает основным пакетом акций одной команды и миноритарным пакетом акций другой.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Арсенал» разгромил «Оксфорд» в 1/32 финала Кубка Англии и вышел на «Манчестер Сити»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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