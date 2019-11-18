Владельцы «ПСЖ» близки к сделке о покупке «Лидса»

Новым владельцем «Лидса» может стать Qatar Sports Investments (QSI) — катарская инвестиционная компания, владеющая «ПСЖ». Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии — стороны сделали шаг вперед. Указано, что договоренности о сделке они достигли еще летом, но после этого возникли затруднения. На данный момент соглашение еще не подписано, но переговоры проходят успешно. В ближайшие дни они должны продолжиться.

Также указано, что переговоры о покупке клуба ведут еще два претендента, но благодаря хорошим отношения с нынешним владельцем «Лидса» Андреа Радриццани QSI является фаворитом. Английский клуб на данный момент занимает третье место в чемпионшипе, имея в активе 31 очков в 16 матчах.

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