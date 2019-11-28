Владельцы «Манчестер Сити» купили индийский клуб

Компания из ОАЭ City Football Group, которой принадлежит «Манчестер Сити», купила индийский клуб «Мумбаи Сити», сообщает AFP. Этот клуб стал уже восьмым, который принадлежит холдингу. CFG получила 65 процентов акций «Мумбаи Сити». Сумма сделки не разглашается.

Оставшаяся доля в «Мумбаи Сити» принадлежит индийскому актеру Ранбиру Капуру и бизнесмену Бималу Парехе.

Помимо «Манчестер Сити» и «Мумбаи Сити» CFG принадлежат клубы в США, Австралии, Японии, Испании, Уругвае и Китае.