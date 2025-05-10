Витор Перейра признан лучшим тренером апреля в АПЛ

Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра признан лучшим тренером прошедшего месяца в АПЛ. 56-летний португалец впервые в карьере получил эту награду.

В голосовании он опередил Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слота («Ливерпуль»).

В апреле «Вулверхэмптон» одержал 5 побед в 5 матчах, обыграв «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0).

Перейра в декабре 2024 года возглавил команду. После 35 туров «волки» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.