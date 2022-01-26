Витор Перейра может отказаться от поста главного тренера «Эвертона» из-за протестов болельщиков

Бывший тренер «Порту» Витор Перейра может отказаться от работы с «Эвертоном», сообщает Daily Mail.

По данным источника, причиной такого решения могут стать протесты против назначения специалиста со стороны болельщиков команды. Многие болельщики не согласны с его кандидатурой. Часть из них выступает за назначение Фрэнка Лэмпарда. Именно Лэмпард может стать главным претендентом на эту должность, если Перейра все же откажется.

Ранее пост главного тренера «Эвертона» покинул Рафаэль Бенитес. И. о. главного тренера был назначен Данкан Фергюсон.

После 20 матчей чемпионата Англии «Эвертон» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.