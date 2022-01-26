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Сегодня, 18:43

Витор Перейра может отказаться от поста главного тренера «Эвертона» из-за протестов болельщиков

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший тренер «Порту» Витор Перейра может отказаться от работы с «Эвертоном», сообщает Daily Mail.

По данным источника, причиной такого решения могут стать протесты против назначения специалиста со стороны болельщиков команды. Многие болельщики не согласны с его кандидатурой. Часть из них выступает за назначение Фрэнка Лэмпарда. Именно Лэмпард может стать главным претендентом на эту должность, если Перейра все же откажется.

Ранее пост главного тренера «Эвертона» покинул Рафаэль Бенитес. И. о. главного тренера был назначен Данкан Фергюсон.

После 20 матчей чемпионата Англии «Эвертон» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

ФК Эвертон
Витор Перейра
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2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
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 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
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15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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