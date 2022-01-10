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Виталий Миколенко прокомментировал свой дебют в составе «Эвертона»

12:25
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Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал свой дебют в составе ливерпульской команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Халл Сити» (3:2 ОТ).

«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона», — написал Миколенко в Instagram. — Спасибо тренеру и одноклубникам. Поддержка фанатов была важна для меня».

Полузащитник провел на поле 120 минут и получил желтую карточку. 22-летний украинец перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо» 1 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CYgnaQSourF/

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Карен Саркисян все материалы автора

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