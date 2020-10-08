Виргил ван Дейк: «Жизнь слишком коротка, чтобы быть расистом»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о проблеме расизма.

— Ситуация должна измениться, — приводит talkSPORT слова ван Дейка. — Мне кажется, единственный способ все исправить — образование. Нужно учить детей с раннего возраста. Никто не рождается расистом. Для меня удивительно, что расизм все еще существует. Этого просто не должно быть. Суть жизни — любовь, хорошее отношение к окружающим и занятие своим любимым делом. Нужно наслаждаться жизнью, она слишком коротка, чтобы быть расистом.