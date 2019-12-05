Виргил ван Дейк: «В этом длинном сезоне «Ливерпулю» будут нужны все игроки, что есть в команде»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Эвертоном» в 15-м туре чемпионата Англии (5:2) отметил важность глубины состава.

— Это была очень хорошая игра, — цитирует BBC ван Дейка. — «Ливерпуль» заслужил победу. Получившие шанс игроки были фантастическими, приятно это понимать. В этом длинном сезоне нам будут нужны все. Мы должны использовать всех, и они все усилили игру. Дивок Ориги был фантастическим. Результаты в этом сезоне великолепны, но мы еще ничего не выиграли.

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