Виргил ван Дейк — о разгроме «Ливерпуля»: «Нет причин для паники»
29 февраля 2020, 23:08
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал поражение от «Уотфорда» (0:3) в матче чемпионата Англии. «Красные» прервали 44-матчевую серию без поражений и 18-матчевую победную серию.
— «Уотфорд» играл хорошо, много боролся, действовал дисциплинированно, забил три гола, — цитирует BBC ван Дейка. — Это реальность, мы не смогли найти решение.
Нет причин для паники. Мы не хотим проигрывать, но не должны паниковать.
Рекорды, разговоры о рекордах — это все для СМИ, мы просто хотим побеждать в каждом матче. Сейчас сосредоточимся на следующей игре, кубковой, постараемся победить в ней.