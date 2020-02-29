Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал поражение от «Уотфорда» (0:3) в матче чемпионата Англии. «Красные» прервали 44-матчевую серию без поражений и 18-матчевую победную серию.

— «Уотфорд» играл хорошо, много боролся, действовал дисциплинированно, забил три гола, — цитирует BBC ван Дейка. — Это реальность, мы не смогли найти решение.

Нет причин для паники. Мы не хотим проигрывать, но не должны паниковать.

Рекорды, разговоры о рекордах — это все для СМИ, мы просто хотим побеждать в каждом матче. Сейчас сосредоточимся на следующей игре, кубковой, постараемся победить в ней.