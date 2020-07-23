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Виргил ван Дейк: «Никто ничего не может сказать «Ливерпулю», мы обогнали всех в АПЛ на милю»

13:15
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк подвел итоги сезона-2019/20 для своей команды.

— Мы знали, что, когда пауза в сезоне закончится, нам нужно будет просто набрать шесть очков, и тогда мы станем чемпионами, — цитирует Sky Sports ван Дейка. — Это все равно сидит в голове, неважно, хочешь ты этого или нет. Мы провели несколько матчей, где могли бы сыграть и получше, но сейчас не стоит фокусироваться на этом. «Ливерпуль» провел отличный сезон, проиграл всего пару раз. Никто не может сказать ничего об этом сезоне, мы — заслуженные чемпионы, завоевали титул за 7 игр до конца, такого еще никогда не было. «Ливерпуль» стал чемпионом с отрывом на целую милю от всех остальных. Все заслуженно, в следующем году попробуем повторить.

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