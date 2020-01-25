Виргил ван Дейк: «Нельзя чувствовать себя непобедимым»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о выступлении клуба в текущем сезоне.

Мерсисайдцы в текущем сезоне провели 23 матча в АПЛ и лишь раз сыграли вничью, ниразу не уступив.

— Нельзя чувствовать себя непобедимым — это не то чувство, которое мы испытываем, — цитирует ван Дейка Goal. — Все может случиться. Были моменты против «Вулверхэмптона», когда все могло пойти по-другому.

Мы просто пытаемся продолжать улучшать свою игру. Сейчас дела идут хорошо, все в отличной ситуации.