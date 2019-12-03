Виргил ван Дейк: «Месси был немного лучше меня»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал итоги голосования в борьбе за «Золотой мяч». Голландец занял второе место, уступив капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

— Месси — выдающийся игрок, великолепный, фантастический, — приводятся слова голландца в Twitter Sporx. — Он выигрывает в шестой раз. Я был очень близок. Но он был немного лучше меня. Я горжусь тем, что сделал в прошлом сезоне.

Я никогда не думал, что смогу выиграть «Золотой мяч». У меня совсем другая карьера, но никогда не отказывался от своих мечтаний. Быть здесь — большая честь для меня.

«Золотой мяч» вручается ежегодно с 1956 года. Его первым обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Трижды приз получали советские футболисты — Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!