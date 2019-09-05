Виргил ван Дейк: «Ливерпулю» нужно понять, что он начинает с нуля"

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от стартовавшего сезона-2019/20. По словам голландца, команде нужно забыть о том, что она выиграла Лигу чемпионов-2018/19 и начать все с начала.

— Я хочу только оставаться сосредоточенным и прогрессировать, — цитирует официальный сайт «Ливерпуля» ван Дейка. — Мне еще нужно улучшать много элементов, и это единственное, что я хочу сейчас делать.

Сейчас нужно осознать, что мы начинаем с нуля. В прошлом сезоне мы выиграли Лигу чемпионов, но сейчас это не считается. Мы начинаем с нуля.

Такова реальность. Если мы сохраним это в наших головах, то все будет хорошо.