Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поделился мнением о концовке сезона в английской премьер-лиге. Мерсисайдцы занимают вторую строчку, уступая "Манчестер Сити" одно очко.

– У нас осталось две игры, и мы постараемся сделать все, чтобы добиться побед, – приводит слова ван Дейка пресс-служба "Ливерпуля". – Это единственное, на чем мы можем сосредоточиться, и если что-то изменится в борьбе с "Манчестер Сити", это будет отлично для нас. Если нет, мы завершим сезон с надеждой набрать 97 очков и с осознанием, что сделали все возможное.

Это был особенный сезон, я наслаждаюсь каждым его моментом. Я в хорошей форме, что позволило мне принять участие почти в каждом матче сезона.

В текущем сезоне Виргил ван Дейк провел за "Ливерпуль" 46 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. 27-летний голландец был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии.