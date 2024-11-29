Вирджил ван Дейк ответил на слухи об интересе «Реала»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал информацию о том, что «Реал» хочет подписать его следующим летом.
«Переход в «Реал»? Не могу ответить. Пока сосредоточен только на ближайшем матче против «Манчестер Сити», — цитирует El Chiringuito ван Дейка.
33-летний голландец с 2018 года выступает за «Ливерпуль». В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Ньюкасл
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|- : -
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|- : -
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2
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