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Сегодня, 07:18

Вирджил ван Дейк ответил на слухи об интересе «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вирджил ван Дейк.
Фото AFP

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал информацию о том, что «Реал» хочет подписать его следующим летом.

«Переход в «Реал»? Не могу ответить. Пока сосредоточен только на ближайшем матче против «Манчестер Сити», — цитирует El Chiringuito ван Дейка.

33-летний голландец с 2018 года выступает за «Ливерпуль». В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах во всех турнирах.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10
 Ньюкасл 12 5 3 4 13-13 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 12 4 3 5 15-19 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
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35 тур
36 тур
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38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 - : -
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 10 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 8 1 2
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
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