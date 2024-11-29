Вирджил ван Дейк ответил на слухи об интересе «Реала»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал информацию о том, что «Реал» хочет подписать его следующим летом.

«Переход в «Реал»? Не могу ответить. Пока сосредоточен только на ближайшем матче против «Манчестер Сити», — цитирует El Chiringuito ван Дейка.

33-летний голландец с 2018 года выступает за «Ливерпуль». В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах во всех турнирах.