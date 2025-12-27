Вирц забил дебютный гол за «Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмтоном»
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц отметился дебютным голом за команду.
22-летний немец отличился на 42-й минуте матча против «Вулверхэмптона» в 18-м туре АПЛ, удвоив преимущество своей команды. Вирц забил свой дебютный гол в 23-м матче за команду во всех турнирах.
Летом 2025 года Вирц перешел в «Ливерпуль» из «Байера». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 125 миллионов евро.
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|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
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|0
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17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
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|Халл Сити – МЮ
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|22.08
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|Брентфорд – Тоттенхэм
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|23.08
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