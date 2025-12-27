Вирц забил дебютный гол за «Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмтоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц отметился дебютным голом за команду.

22-летний немец отличился на 42-й минуте матча против «Вулверхэмптона» в 18-м туре АПЛ, удвоив преимущество своей команды. Вирц забил свой дебютный гол в 23-м матче за команду во всех турнирах.

Летом 2025 года Вирц перешел в «Ливерпуль» из «Байера». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 125 миллионов евро.