Вирц пропустит матч «Ливерпуля» с «Ноттингемом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что полузащитник Флориан Вирц и защитник Конор Брэдли не сыграют в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» из-за мышечных травм.

«У обоих мышечные повреждения. Я не ожидаю, что Конор будет частью команды в ближайшие 22 дня. Возможно, в конце обозначенного срока, но не раньше, если только не случится чудо, чего я не жду», — приводит пресс-служба клуба слова Слота.

Также тренер отметил, что защитник Джереми Фримпонг не поможет команде в течение двух-трех недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» состоится 22 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.