Винни Джонс выпустит книгу о скончавшейся от рака жене

Бывший полузащитник ряда английских клубов и сборной Уэльса Винни Джонс выпустит книгу, посвященную его жене Тане. Книга под названием «Потерян без тебя: любить и потерять Таню» выйдет в продажу в ближайшее время, уже доступны ее предзаказы.

Таня Джонс умерла в 53 года от рака кожи в июле 2019 года. В 21 год Таня перенесла операцию по пересадке сердца и уже дважды лечилась от рака.

Меланома была обнаружена в 2013 году у обоих супругов, Винни Джонс перенес три операции по удалению опухоли. Пара была месте с 1994 года, 25 июня 2019 года, за две недели до смерти Тани, супруги отметили 25-летие совместной жизни.

Винни Джонс входил в знаменитую «Банду психов» — «Уимблдон» конца 1980-х. В 1988 году команда выиграла Кубок Англии. Также он защищал цвета таких клубов, как «Лидс», «Шеффилд Юнайтед», «Челси», «КПР» и провел 9 игр за сборную Уэльса.

После завершения карьеры Джонс начал карьеру актера и пославился по таким фильмам, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Костолом», «Люди Икс: Последняя битва» и других.