Винни Джонс рассказал душераздирающую историю смерти жены

Экс-защитник «Уимблдона» Винни Джонс рассказал о последних мгновениях жизни своей жены Тани, которая скончалась в июле 2019 года от рака.

— Она была светом моей жизни. Я никогда не буду ни с кем другим, — заявил бывший футболист The Sun. — Когда она умерла, в ту же ночь я почувствовал ее присутствие в виде белого света в небе. В ту последнюю неделю, когда врачи сдались, мы не говорили ей, что она умирает. Мы не хотели, чтобы она знала эту информацию и еще больше угасала. Я хотел видеть ее борющейся.

Таня очень хотела домой. Она все время говорила мне: «отвези меня, пожалуйста!». Знала ли она, что врачи сдались? Наверное, да. Я спал с ней в больнице каждую ночь, я хотел быть рядом каждую секунду. У меня появилась небольшая надежда, когда один из врачей как-то сказал: «здесь вам решать, сколько она проживет: неделю или месяц или больше». На что я ответил: «Я не хочу, чтобы она страдала от боли».