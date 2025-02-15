Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло из-за травмы пропустит остаток сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Daily Mail, ивуариец получил травму голеностопа на тренировке. Романо сообщает, что восстановление футболиста займет около трех месяцев.

В текущем сезоне Диалло провел 36 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.