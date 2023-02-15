Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом»
Вингер Букайо Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом», сообщает Football Insider.
По данным источника, игрок станет одним из самых высокооплачиваемых в клубе.
Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. Нынешнее соглашение 21-летнего английского футболиста с клубом рассчитано до июня 2024-го.
В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|21
|16
|3
|2
|46-18
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|3
|4
|56-22
|48
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|0 : 0
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|2 : 1
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|0 : 1
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|0 : 0
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 0
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|3 : 0
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|2 : 0
|15.02
|22:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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