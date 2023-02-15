Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом»

Вингер Букайо Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом», сообщает Football Insider.

По данным источника, игрок станет одним из самых высокооплачиваемых в клубе.

Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. Нынешнее соглашение 21-летнего английского футболиста с клубом рассчитано до июня 2024-го.

В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.