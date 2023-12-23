Букайо Сака: «Когда ты уезжаешь с «Энфилда» расстроенным из-за того, что не выиграл, это о многом говорит»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями после ничьей в матче против «Ливерпуля» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

«Я думаю, мы немного разочарованы. Я немного разочарован тем, что мы не выиграли. Но когда ты приезжаешь на «Энфилд» и уезжаешь расстроенным из-за того, что не выиграл, это о многом говорит. «Ливерпулю» надо отдать должное, они играли хорошо, мы тоже играли хорошо, так что в итоге все могло сложиться по-разному», — сказал Сака Sky Sports.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».