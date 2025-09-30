Салиба — о подписании нового контракта с «Арсеналом»: «Я счастлив не на 100 процентов. Мы должны выигрывать титулы»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

30 сентября лондонцы объявили о продлении соглашения с 24-летним французом до 2030 года. Предыдущий договор истекал в 2027 году.

«Я горжусь собой, потому что впервые подписал контракт в 2019 году, а теперь, в 2025-м, я все еще здесь и продлеваю его. Я чувствую себя как дома. У нас хорошая команда, хороший состав, хороший персонал. Тренер идеально мне подходит, так что это лучшее место для меня.

Сейчас я счастлив, но не на 100 процентов, потому что мы должны сделать больше. Мы должны выигрывать титулы, потому что этого хотим мы и этого хочет клуб», — приводит слова Салиба пресс-служба «Арсенала».

Салиба выступает за «Арсенал» с 2019 года. Всего он провел за команду 140 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.