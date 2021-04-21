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Виллиан заявил, что мечтает поиграть в МЛС

18:38
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Нападающий «Арсенала» Виллиан заявил, что мечтает перейти в один из клубов американской лиги МЛС.

«Пока мой план — оставаться в «Арсенале», у меня контракт с клубом, я хочу выигрывать трофеи. Тем не менее, я очень хочу поехать в США и поиграть там. Возможно, останусь в Европе, но пока что моя цель — поиграть в Америке», — приводит Goal слова Виллиана.

Виллиан перешел в «Арсенал» на правах свободного агента летом 2020 года. В сезоне-2020/21 32-летний бразилец провел 32 матча за «канониров», на его счету 7 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/willian-outlines-arsenal-trophy-ambitions-mls-dream/5hgnmsrm8a56178izmq1qo2do

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