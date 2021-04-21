Виллиан заявил, что мечтает поиграть в МЛС

Нападающий «Арсенала» Виллиан заявил, что мечтает перейти в один из клубов американской лиги МЛС.

«Пока мой план — оставаться в «Арсенале», у меня контракт с клубом, я хочу выигрывать трофеи. Тем не менее, я очень хочу поехать в США и поиграть там. Возможно, останусь в Европе, но пока что моя цель — поиграть в Америке», — приводит Goal слова Виллиана.

Виллиан перешел в «Арсенал» на правах свободного агента летом 2020 года. В сезоне-2020/21 32-летний бразилец провел 32 матча за «канониров», на его счету 7 результативных передач.