Виллиан заявил, что готов доиграть сезон за «Челси» даже в случае, если его контракт закончится

Нападающий «Челси» Виллиан поделился мнением о возможном возобновлении сезона-2019/20 в Англии без болельщиков на трибунах, а также заявил, что согласен доиграть сезон за «синих», даже если он кончится позже, чем его контракт с клубом.

— Мы можем возобновить сезон, проводя матчи без фанатов на трибунах, но ведь футболисты могут распространять вирус между собой, — цитирует Goal.com Виллиана. — Конечно, идея о рестарте неплоха, но нам нужно максимально убедиться и понять, что может произойти. Что, если у кого-то из футболистов будет вирус? Я могу заразиться, а потом поехать домой и заразить свою жену или дочек. В общем, нужно быть осторожнее и просчитать все риски. Что касается ситуации с моим контрактом, то мне еще нужно обсудить с клубом этот вопрос, но я не вижу проблемы в том, чтобы остаться в «Челси», даже если мой контракт закончится раньше, чем сезон-2019/20.

В сезоне-2019/20 на счету форварда 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси». Его контракт с клубом истекает в конце июня 2020 года.