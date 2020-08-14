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Виллиан: «Я сделаю все, чтобы помочь «Арсеналу» вновь засиять»

12:58
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Нападающий Виллиан поделился впечатлениями от перехода в «Арсенал». Ранее экс-форвард «Челси» подписал с «канонирами» контракт на 3 года.

— Мне нравится стиль игры «Арсенала», — цитирует пресс-служба «канониров» Виллиана. — Здесь все здорово, в том числе и стадион. Я думаю, что с Микелем Артетой команда может вновь побороться за титулы как в Англии, так и в Европе, поэтому я рад быть частью этого перспективного проекта. Хочу поскорее приступить к тренировкам, не могу дождаться, когда появлюсь на поле, чтобы помочь своим одноклубникам и команде вновь засиять.

У нас была хорошая беседа с Микелем, он вселил в меня уверенность, после разговора с ним я понял, что перейду в «Арсенал».

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