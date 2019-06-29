Виллиан уверен, что Лэмпард будет рад возглавить "Челси"

Нападающий "Челси" и сборной Бразилии Виллиан уверен, что главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард ​будет рад, если возглавит лондонскую команду, информирует Daily Mirror.

Ранее "Дерби" на своем официальном сайте объявил, что "Челси" получил разрешение на ведение переговоров с Лэмпардом.

– Лэмпард – легенда! Он будет желанным гостем в "Челси". Это выдающийся игрок, который выигрывал все возможные титулы. Фрэнк заслуживает огромное уважение и поддержку за то, что он сделал для лондонского клуба. Уверен, что если "Челси" договорится с "Дерби", то Лэмпард будет очень рад, – приводит слова Виллиана Daily Mirror.

Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".