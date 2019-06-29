Виллиан уверен, что Лэмпард будет рад возглавить "Челси"

Нападающий "Челси" и сборной Бразилии Виллиан уверен, что главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард будет рад, если возглавит лондонскую команду, информирует Daily Mirror.
Ранее "Дерби" на своем официальном сайте объявил, что "Челси" получил разрешение на ведение переговоров с Лэмпардом.
– Лэмпард – легенда! Он будет желанным гостем в "Челси". Это выдающийся игрок, который выигрывал все возможные титулы. Фрэнк заслуживает огромное уважение и поддержку за то, что он сделал для лондонского клуба. Уверен, что если "Челси" договорится с "Дерби", то Лэмпард будет очень рад, – приводит слова Виллиана Daily Mirror.
Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".
В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".