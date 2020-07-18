Виллиан требует от «Челси» контракт на три года

Нападающий Виллиан заявил, что готов подписать новый контракт с «Челси». Но бразилец хочет получить соглашение на три года.

— Ходят слухи о нескольких командах, которые могут быть заинтересованы. Пока что я не получал конкретных предложений, но слухи есть всегда, — цитирует Виллиана Goal.com. — Я в ожидании. Мой агент мне ничего не сообщал. Я жду его звонка.

«Челси» предложил мне только два года, а я попросил о трех. Моя цель — заключить следующий контракт на три года. Поэтому пока у меня нет договоренности с «Челси».

31-летний Виллиан в текущем сезоне провел 45 матчей за «Челси» и забил 11 мячей при девяти голевых передачах.