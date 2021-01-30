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Виллиан стал первым бразильским футболистом, сыгравшим в 250 матчах АПЛ

21:45
Виллиан. Фото Reuters
Виллиан. Фото Reuters
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Нападающий «Арсенала» Виллиан вышел на замену на 46-й минуте матча 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». 32-летний футболист стал первым бразильцем, который принял участие в 250 матчах АПЛ, утверждает Sky Sports Statto.

Вторым по количеству игр в чемпионате Англии является Лукас Лейва — 247 матчей (2007 — 2017).

В текущем сезоне Виллиан провел 21 матч за «Арсенал» и сделал три результативные передачи.

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