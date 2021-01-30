Виллиан стал первым бразильским футболистом, сыгравшим в 250 матчах АПЛ
21:45
Нападающий «Арсенала» Виллиан вышел на замену на 46-й минуте матча 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». 32-летний футболист стал первым бразильцем, который принял участие в 250 матчах АПЛ, утверждает Sky Sports Statto.
Вторым по количеству игр в чемпионате Англии является Лукас Лейва — 247 матчей (2007 — 2017).
В текущем сезоне Виллиан провел 21 матч за «Арсенал» и сделал три результативные передачи.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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