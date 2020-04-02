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Виллиан: «Секрет «Ливерпуля» — в преемственности»

08:22
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Полузащитник «Челси» Виллиан считает, что секрет успеха «Ливерпуля» кроется в том, что клуб доверился главному тренеру Юргену Клоппу. По его словам, последовательность привела «красных» к их нынешним результатам.

— Секрет «Ливерпуля» — в преемственности, — цитирует ESPN Виллиана. — Тренер в этом клубе уже почти пять лет. Когда есть преемственность, можно выигрывать титулы. У них была серия важных побед, они показали свою командную зрелость. Для достижения цели требуется время, и «Ливерпуль» долгое время хранил философию, которую принес тренер. Команда оставалась собой, даже когда менялись отдельные игроки. Фундамент оставался единым. То же было в «Манчестер Сити». Гвардьола сохранял единую философию команды.

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