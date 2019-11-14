Виллиан: «Роналдинью лучше Месси и Роналду»

Нападающий «Челси» Виллиан признался, что считает Роналдинью лучшим игроком в мире. По его мнению, бразилец слишком рано завершил карьеру.

— Роналдинью был лучшим из всех. Лучше, чем Месси и Криштиану Роналду?, — цитирует Goal Виллиана. — Они забили много голов, но то, что делал Ронни, было потрясающим. Он был великолепен на поле и забивал голы. Ссишком рано Роналдинью завершил карьеру. Если бы он продолжал так играть еще несколько лет, то мог бы лучшим в мире несколько лет. Роналдинью был моим великим кумиром.