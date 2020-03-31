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Виллиан рассказал, что хочет продолжить играть в АПЛ

08:30

Нападающий «Челси» Виллиан, чей контракт с клубом заканчивается в конце июня 2020 года, поделился планами на будущее.

— Первоочередный вариант — продолжение карьеры в АПЛ, но не исключаю, что попробую силы в другом чемпионате, — приводит ESPN слова Виллиана. — Намерен доиграть сезон, а дальше — посмотрим, однако я очень привык к Англии. Меня часто спрашивают, не перейду ли я в «Коринтианс». Конечно, я люблю эту команду, играл за нее с 9 до 18 лет, у меня здесь много друзей. Тем не менее, я хочу продолжить карьеру в Европе.

В сезоне-2019/20 на счету 31-летнего бразильца 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси».

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