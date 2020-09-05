Виллиан провел первую тренировку в «Арсенале»
03:17
Новичок «Арсенала» Виллиан провел первую тренировку в новой команде. О переходе бразильца, у которого закончился контракт с «Челси», было объявлено 14 августа.
«Приятные ощущения! С нетерпением жду начала сезона!» — написал Виллиан в Twitter, где опубликовал фотографии с тренировки.
Good feelings! Looking forward to start the season! ??— Willian (@willianborges88) September 4, 2020
Boas vibra??es! Ansioso para o in?cio da temporada! ?? #training #arsenal #newseason #W12 pic.twitter.com/YEi6GB8bMV