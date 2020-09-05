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Виллиан провел первую тренировку в «Арсенале»

03:17
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Новичок «Арсенала» Виллиан провел первую тренировку в новой команде. О переходе бразильца, у которого закончился контракт с «Челси», было объявлено 14 августа.

«Приятные ощущения! С нетерпением жду начала сезона!» — написал Виллиан в Twitter, где опубликовал фотографии с тренировки.

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