Виллиан провел первую тренировку в «Арсенале»

Новичок «Арсенала» Виллиан провел первую тренировку в новой команде. О переходе бразильца, у которого закончился контракт с «Челси», было объявлено 14 августа.

«Приятные ощущения! С нетерпением жду начала сезона!» — написал Виллиан в Twitter, где опубликовал фотографии с тренировки.