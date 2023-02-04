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Сегодня, 02:19

Виллиан — о матче с «Челси»: «Для меня это была особенная игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виллиан.
Фото Reuters

Нападающий «Фулхэма» Виллиан прокомментировал ничью с «Челси» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Это был важный вечер. Мы хорошо действовали с мячом и без него. Возможно, мы заслуживали немного большего, но очко — это хорошо. Трудно играть против «Челси», потому что это очень хорошая команда.

Для меня это была особенная игра — вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я провел здесь 7 лет и был очень счастлив. Сейчас я очень счастлив в «Фулхэме». Мы должны продолжать двигаться в том же духе. Нам есть что улучшать. Болельщики «Челси» нас хорошо встретили. Я их очень уважаю. Это было потрясающе», — цитирует BBC Виллиана.

«Фулхэм» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка, а «Челси» располагается на 9-й строчке с 30 очками.

Виллиан да Силва (Виллиан)
Футбол
ФК Фулхэм
0
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«Челси» и «Фулхэм» не забили голов в дебютном матче Энцо
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1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
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5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
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Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

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Манчестер Сити

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