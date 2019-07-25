Виллиан подпишет новый контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан останется в команде. Стороны согласовали условия нового контракта, утверждает London Evening Standard. 30-летний бразилец подпишет договор до 30 июня 2021 года.

Нынешнее соглашение Виллиана истекает следующим летом. К нему проявляли интерес некоторые ведущие европейские клубы.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, перейдя из махачкалинского "Анжи". В прошлом сезоне бразилец отыграл 32 матча в чемпионате Англии, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.