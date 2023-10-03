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Виллиан отреагировал на поражение «Фулхэма» в матче с «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Фулхэма» Виллиан подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

«Нам нужно учиться на своих ошибках, потому что это очередное поражение в дерби. Первые двадцать минут решили исход игры. Во втором тайме мы старались создать больше моментов, и некоторые из них нам почти удалось реализовать.Трудно играть, уступая в два мяча. Пропустить сразу второй гол было тяжело, но это часть футбола, мы должны извлечь уроки из этих ошибок и снова выйти на поле в субботу», — приводит слова Виллиана Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Фулхэм
ФК Челси
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 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
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30.09 17:00
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