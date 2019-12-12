Виллиан — о новом контракте: «Мне очень нравится «Челси». Надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости»
16:57
Нападающий «Челси» Виллиан считает, что скоро с ним заключат новый контракт.
— Я несколько раз заявлял, что хочу остаться в «Челси», — цитирует Виллиан Yahoo Sport. — Мне очень нравится клуб, я чувствую себя здесь очень хорошо, как и моя семья. Мы любим жить в Лондоне.
Тем не менее, я нахожусь в середине сезона, и я стараюсь не думать о контракте. Мой агент и клуб разговаривают об этом, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости.
31-летний бразилец выступает за «Челси» с августа 2013 года. В текущем сезоне Виллиан провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В шести матчах Лиги чемпионов хавбек забил гол и оформил ассист.
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