Нападающий «Челси» Виллиан считает, что скоро с ним заключат новый контракт.

— Я несколько раз заявлял, что хочу остаться в «Челси», — цитирует Виллиан Yahoo Sport. — Мне очень нравится клуб, я чувствую себя здесь очень хорошо, как и моя семья. Мы любим жить в Лондоне.

Тем не менее, я нахожусь в середине сезона, и я стараюсь не думать о контракте. Мой агент и клуб разговаривают об этом, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости.