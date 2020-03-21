Виллиан не может прилететь в Бразилию к семье из-за карантина

Форвард «Челси» Виллиан сообщил, что не может вылететь в Бразилию к семье из-за карантина.

— Сейчас я один, моя жена и дочери находятся в Бразилии, — цитирует Виллиана Globo SporTV. — Они полетели первыми, у меня был перерыв, я уже собирался отправиться. Теперь я пытаюсь получить разрешение от клуба. Я слышал, что игроки из других клубов тоже едут в Бразилию. Возможно, сейчас они находятся рядом с семьей.

В моем доме есть тренажерный зал, но я не могу пойти туда, чтобы потренироваться, потому что я должен оставаться в квартире. В итоге это немного усложняет самоподготовку, но я думаю, что мы должны думать о людях. Если каждый сделает свое дело хорошо, все будет кончено.