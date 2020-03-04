Виллиан и Ковачич повредили ахилл во время матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:0) рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Виллиана и полузащитника Матео Ковачича. Оба футболиста получили травмы в этой игре.

— У них возникли проблемы с ахиллом, — цитирует тренера официальный сайт «Челси». — По словам Виллиана, ситуация достаточно оптимистичная, однако все будет ясно завтра. Повреждение Ковачича выглядит чуть хуже, однако мы надеемся, что серьезных последствий удастся избежать. Посмотрим, как сложатся обстоятельства и как мы сможем решить проблему в полузащите. Все тренеры жалуются на травмы, и я не исключение. Тем не менее, мы должны продолжать сражаться теми силами, что есть в нашем распоряжении, и я надеюсь, что показанная сегодня командная игра позволит нам сплотиться для достижения нужной цели.

31-летний Виллан в текущем сезоне провел 36 матчей за «Челси» и забил шесть мячей при пяти голевых передачах. У 25-летнего Маттео Ковачича 37 матчей, два гола и две результативные передачи.