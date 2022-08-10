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Сегодня, 09:13

Виллиан хочет вернуться в чемпионат Англии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Коринтианса» Виллиан хочет вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Николо Скира.

Агент 34-летнего бразильца Киа Джурабчиан уже провел переговоры с «Фулхэмом», который интересуется футболистом.

С августа 2013 года по август 2020 года Виллиан выступал за «Челси», после этого он провел еще один год в «Арсенале», а затем ушел в «Коринтианс».

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 5,5 миллиона евро.

Виллиан да Силва (Виллиан)
Футбол
ФК Фулхэм
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